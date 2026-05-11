Il fegato, una volta considerato un alimento povero, oggi è apprezzato per le sue qualità nutrizionali. Ricco di proteine, è facile da digerire e si presenta come una scelta gustosa in cucina. Può essere di maiale o di vitello, con quest’ultimo dal sapore più delicato. Tuttavia, è importante non cuocerlo troppo per mantenere le sue caratteristiche.

È, il fegato, la parte del quinto quarto che più probabilmente ha mangiato chi non mangia le frattaglie e inorridisce di fronte a zampetti, code e organi interni. Si chiamano frattaglie o quinto quarto, infatti, macellati gli animali in due quarti contenenti tutte le parti più «eleganti», le parti residuali e gli organi interni degli animali macellati che non sono muscolo o osso, come orecchie e parti finali delle zampe e poi interiora come l’animella, il cervello, la lingua, il cuore, il polmone, il fegato, la milza, il rognone, la trippa. Si mangiano queste parti residuali di animali da allevamento, grandi e piccoli, quindi di bovini,...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Fresco, digeribile e proteico. Ecco perché il fegato è la frattaglia più amata

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Ecco Cosa Distrugge il Fegato (Non è Quello che Pensi)

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