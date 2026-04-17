Aprile è riconosciuto come il mese dedicato alla prevenzione del fegato, un organo fondamentale per il nostro benessere. Spesso si tende a trascurare controlli e controlli periodici fino a quando non si manifestano sintomi evidenti o problemi concreti. In questo articolo si approfondisce l’importanza di fare un controllo addominale in questo periodo dell’anno, un gesto che potrebbe prevenire complicazioni in futuro.

Tempo di lettura: 5 minuti Ci sono temi di salute che restano in secondo piano finché non arrivano a toccare la vita quotidiana. Il fegato è uno di questi. Eppure il World Liver Day 2026, in programma il 19 aprile, ha scelto un messaggio molto diretto, “Solid Habits, Strong Liver”, riportando l’attenzione su un organo fondamentale che filtra il sangue, gestisce energia e metabolismo e spesso continua a lavorare in silenzio anche quando qualcosa non va come dovrebbe. La campagna internazionale promossa dalle principali società scientifiche del settore insiste su un punto semplice ma molto attuale: oggi molte condizioni epatiche sono strettamente legate agli stili di vita e possono rimanere poco riconoscibili per anni.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aprile, il mese del fegato: perché un controllo addominale può avere più senso proprio adesso

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