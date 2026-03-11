Quando è Pasqua 2026 le date con i giorni di vacanza e come si calcola la ricorrenza

La Pasqua del 2026 cade il 5 aprile, che è una domenica. La domenica delle Palme si celebra il 29 marzo, mentre il giorno successivo, il lunedì 6 aprile, è la Pasquetta. Questi sono i principali giorni di vacanza legati alla festività di quell'anno, con le date che seguono un andamento stabile nel calendario gregoriano.

