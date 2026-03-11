Quando è Pasqua 2026 le date con i giorni di vacanza e come si calcola la ricorrenza

Da fanpage.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pasqua del 2026 cade il 5 aprile, che è una domenica. La domenica delle Palme si celebra il 29 marzo, mentre il giorno successivo, il lunedì 6 aprile, è la Pasquetta. Questi sono i principali giorni di vacanza legati alla festività di quell'anno, con le date che seguono un andamento stabile nel calendario gregoriano.

Il 5 aprile 2026 è la domenica di Pasqua, una Pasqua media. La precede il 29 marzo la domenica delle Palme, mentre chiude il periodo festivo la Pasquetta, lunedì 6 aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Ponti 2026, come fare 31 giorni di vacanza con 8 di ferie: da Pasqua al Primo Maggio e Ognissanti, tutte le dateIl 2026 si presenta come un anno particolarmente favorevole per chi ama sfruttare al massimo i ponti e le festività per organizzare viaggi, weekend...

Quando si svolgeranno i Test di MotoGP 2026? Tutte le date e i giorni prima del MondialeSaranno tre le sessioni di test che la MotoGP sosterrà nel 2026 prima dell’inizio del Mondiale, programmato in Thailandia dal 27 febbraio al 1° marzo.

Una selezione di notizie su Quando è Pasqua 2026 le date con i...

Temi più discussi: Quando è Pasqua 2026: date di celebrazione per ortodossi e cattolici, tradizioni e divieti; Quando chiudono le scuole per le vacanze di Pasqua 2026, le date; Vacanze di Pasqua 2026 e calendario scolastico: le date di chiusura e riapertura delle scuole regione per regione; Settimana Santa 2026: date chiave della Pasqua in Spagna.

Pasqua 2026, quando iniziano le vacanze pasquali: date e calendarioPasqua quest'anno cade il 5 aprile e anche il 6 aprile (Lunedì dell’Angelo), come da tradizione, è considerato un giorno festivo. Sono queste le date di una Pasqua definita ''media'' mentre sarebbe ba ... tg24.sky.it

quando è pasqua 2026 datePONTI Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: calendario e date del rientro in ItaliaDopo il rientro dell’8 aprile, per molti studenti inizierà infatti la fase decisiva verso scrutini finali ed esami di Stato. statoquotidiano.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.