Frenata improvvisa per non colpire un’auto | motociclista a terra
Questa mattina, poco dopo le 9.30, all’incrocio di via Barabino, una motocicletta ha frenato bruscamente per evitare un'auto, perdendo il controllo e cadendo a terra. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, che hanno presidiato l’area e avviato le verifiche del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.
Incidente questa mattina, intorno alle 9.30 all’incrocio di via Barabino, dove una moto è finita a terra dopo una brusca frenata per evitare l’impatto con un’auto. Secondo le prime informazioni, il motociclo avrebbe inchiodato improvvisamente per non colpire la vettura, facendo perdere.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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