Frenata improvvisa per non colpire un’auto | motociclista a terra a Marassi

Questa mattina, alle 9.30, un incidente si è verificato all’incrocio di via Barabino a Marassi. Un motociclista ha dovuto frenare bruscamente per evitare un’auto, finendo a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di rimozione del mezzo e di ricostruzione dei fatti.

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