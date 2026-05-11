Frenata improvvisa per non colpire un’auto | motociclista a terra a Marassi
Questa mattina, alle 9.30, un incidente si è verificato all’incrocio di via Barabino a Marassi. Un motociclista ha dovuto frenare bruscamente per evitare un’auto, finendo a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di rimozione del mezzo e di ricostruzione dei fatti.
Incidente questa mattina, intorno alle 9.30 all’incrocio di via Barabino, dove una moto è finita a terra dopo una brusca frenata per evitare l’impatto con un’auto. Secondo le prime informazioni, il motociclo avrebbe inchiodato improvvisamente per non colpire la vettura, facendo perdere.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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