Lutto nel mondo della sanità per la scomparsa a 81 di Gian Franco Gensini

È morto a 81 anni Gian Franco Gensini, figura di rilievo nel settore sanitario. La sua scomparsa ha causato dolore tra colleghi e professionisti del settore, che ricordano la sua lunga carriera e il contributo alla medicina. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e ha suscitato cordoglio tra le istituzioni e le associazioni di categoria. La famiglia ha confermato il decesso, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause.

LUCCA – “Con la scomparsa di Gian Franco Gensini perdiamo un maestro, un riferimento autorevole e una figura che ha segnato profondamente la comunità medica. Alla sua famiglia va il nostro pensiero più sincero e partecipe”. A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Firenze, ricordando Gian Franco Gensini, già ordinario di medicina interna e cardiologia e preside della facoltà di medicina e chirurgia dell’ università di Firenze, scomparso a meno di un mese dal suo 81esimo compleanno a Careggi. “Ricordare Gensini significa ripercorrere un pezzo di storia della medicina fiorentina, ma per chi lo ha conosciuto da vicino significa soprattutto il racconto di un incontro che cambiava prospettiva.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Lutto nel mondo della sanità per la scomparsa a 81 di Gian Franco Gensini Notizie correlate Addio al professor Gian Franco Gensini, protagonista della cardiologia modernaAddio al professor Gian Franco Gensini, figura di riferimento a livello nazionale e internazionale nella prevenzione e cura delle malattie... Lutto nel mondo della cultura per la scomparsa di Paola ReficeLutto nel mondo della cultura per l’improvvisa scomparsa di Paola Refice, storica dell’arte e figura di riferimento del territorio per la... Altri aggiornamenti Medicina, morto nella notte il professor Gian Franco GensiniE' morto nella notte il professor Gian Franco Gensini, che avrebbe compiuto 81 anni tra pochi giorni. Questo il ricordo della sindaca Sara Funaro a nome della città: Profondo cordoglio per la scompar ... nove.firenze.it Muore a 80 anni Gian Franco Gensini, storico docente a Careggi e pioniere nelle patologie cardiacheLa sua attività si è concentrata in particolare sulle malattie cardiovascolari, con studi su processi aterotrombotici ... gonews.it