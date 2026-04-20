Paternò ricorda l' avvocato Pippo Virgillito ad un anno dalla scomparsa
A un anno dalla scomparsa dell'avvocato Pippo Virgillito, la città di Paternò organizza alcune iniziative in suo ricordo. Mercoledì 22 aprile 2026 si svolgeranno eventi dedicati al giurista paternese, noto anche come fondatore della sede locale di un'associazione. Virgillito è stato riconosciuto come un intellettuale di rilievo, apprezzato oltre i confini della provincia etnea.
La città di Paternò ricorda l'avvocato Pippo Virgillito, a un anno dalla scomparsa. Mercoledì 22 aprile 2026 si terranno alcune iniziative in memoria del giurista paternese, intellettuale apprezzato ben oltre i confini della provincia etnea, fondatore della sede locale dell'associazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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