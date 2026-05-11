Francia sinistra spaccata tra Philippe e Melènchon | Bardella favorito per la corsa all’Eliseo

In Francia, la scena politica di sinistra vive una divisione tra Philippe e Melènchon, con quest'ultimo che ha confermato la sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2027. Nel frattempo, un politico di destra è considerato il favorito per la corsa all’Eliseo. Jean-Luc Melènchon, leader della France Insoumise, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura, mantenendo alta l’attenzione sulla scena politica nazionale.

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Jean.Luc Melènchon, il leader della France Insoumise, non demorde e annuncia la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Con l’obiettivo primario di arrivare al ballottaggio con il leader del Rassemblement National, Bardella. E quindi di fermare la corsa di Eduard Philippe. Il centrosinistra transalpino è sempre più spaccato e si allontana stavolta l’ipotesi del cordone nazionale per bloccare l’ascesa del Rn. Lo scontro Melènchon-Philippe. Melènchon ha già annunciato che si candiderà. E ha risposto picche a chi gli diceva che nel ballottaggio con Bardella perderebbe certamente. I sondaggi per il primo turno danno nettamente in testa Bardella con il 35% ma vedrebbero l’ex primo ministro Philippe intorno al 19, circa sei punti in più di Melènchon.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Francia, sinistra spaccata tra Philippe e Melènchon: Bardella favorito per la corsa all’Eliseo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Francia, l'ex premier Philippe si candida all'Eliseo contro il ProPal MélenchonL'ex primo ministro francese e presidente di Horizons, il centrista Edouard Philippe, si è presentato oggi come il candidato alle elezioni... Francia, un ProPal all'Eliseo. Jean-Luc Mélenchon pronto a candidarsi alle presidenzialiUn presidente ProPal in Francia? Il "rosso" Jean-Luc Mélenchon si prepara a dare l'assalto all'Eliseo.