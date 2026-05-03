Francia un ProPal all' Eliseo Jean-Luc Mélenchon pronto a candidarsi alle presidenziali

In Francia, Jean-Luc Mélenchon si sta preparando a presentare la sua candidatura alle elezioni presidenziali. Il leader si identifica come un esponente di sinistra e ha annunciato la volontà di concorrere per la carica più alta del paese. La sua candidatura si inserisce nel contesto delle imminenti elezioni presidenziali, con l’obiettivo di competere per la presidenza. La sua campagna è in fase di definizione e coinvolge il suo partito politico.

Un presidente ProPal in Francia? Il "rosso" Jean-Luc Mélenchon si prepara a dare l'assalto all'Eliseo. Per la quarta volta, perché nelle precedenti tre farsi eleggere alla presidenza della Repubblica non gli è riuscito. Il leader di La France Insoumise dovrebbe annunciare la candidatura questa sera alle 20, ospite al telegiornale dell'emittente TF1. Con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del mandato di Emmanuel Macron, che invece non tornerà a correre per la più alta carica dello Stato. Domenica scorsa i rappresentanti eletti di La France insoumise si sono riuniti a Parigi per designare il candidato del movimento di sinistra per le consultazioni del 2027.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Francia, un ProPal all'Eliseo. Jean-Luc Mélenchon pronto a candidarsi alle presidenziali Notizie correlate Nella Francia rissosa che si prepara alle presidenziali, c’è posto per LagardeSecondo le informazioni del Financial Times, Christine Lagarde sta valutando l’uscita anticipata dalla presidenza della Banca centrale europea, per... Epstein avrebbe usato un agente francese, Jean-Luc Brunel, per reclutare le modelle brasilianeGláucia Fekete, questo è il nome della fonte della BBC, nel 2004, quando aveva 16 anni e viveva nella campagna brasiliana, muoveva i primi passi nel... Aggiornamenti e contenuti dedicati Francia, un ProPal all'Eliseo. Jean-Luc Mélenchon pronto a candidarsi alle presidenzialiUn presidente ProPal in Francia? Il rosso Jean-Luc Mélenchon si prepara a dare l'assalto all'Eliseo. Per la quarta volta, ... iltempo.it Chi è Jean-Luc Mélenchon, il leader del Nuovo Fronte Popolare che in Francia ha vinto le elezioniJean-Luc Mélenchon, leader di France Insoumise, ha chiesto di essere chiamato a governare la Francia subito dopo i primi sondaggi che davano la vittoria alla sinistra del Nuovo Fronte Popolare nelle ... blitzquotidiano.it