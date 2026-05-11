Francia Mattheo di 9 anni aggredito in campo il papà-allenatore lo salva | Erano in 5 su di lui

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 9 anni è stato vittima di un'aggressione durante una partita di calcio in Francia. Secondo quanto riferito, gli avversari più grandi hanno circondato il piccolo calciatore, buttandolo a terra e colpendolo con calci e pugni. Il padre, che è anche il suo allenatore, è intervenuto per proteggerlo e ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Sul campo si sono vissuti momenti di grande tensione.

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Il piccolo calciatore è stato aggredito dagli avversari più grandi di lui, buttandolo a terra e ricoprendolo di calci e pugni. Salvato dal padre-allenatore che ha difeso il figlio, aiutato dai vigili del fuoco, e poi sporto denuncia: "Era rannicchiato a terra. Ho creduto potesse anche morire.".🔗 Leggi su Fanpage.it

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