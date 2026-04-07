Un bambino di otto anni ha perso la vita domenica scorsa in un incidente avvenuto sull'autostrada A21 mentre viaggiava in moto con il padre. L’incidente ha coinvolto anche un’automobile, causando il tragico decesso del bambino. La famiglia e le forze dell’ordine sono state informate del fatto, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

È Ismael Pistis il bimbo di 8 anni morto domenica scorsa in un terribile incidente verificatosi sull'A21 mentre era in moto col papà. Il ricordo commosso del Torino, la squadra con cui giocava: "Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, attoniti e profondamente addolorati per la terribile notizia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il papà di Thomas Bricca, ucciso mentre era con gli amici: “Amareggiato dal comportamento del giudice”"Mi sento amareggiato come padre e come cittadino dal comportamento del giudice", queste le parole del padre di Thomas Bricca dopo l'udienza di ieri.

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Temi più discussi: Incidente sull’autostrada A21: morto un bambino di 8 anni di Torino, era in moto con il padre; Ismael Pistis morto a 8 anni nell’incidente in moto, il Torino: Attoniti; Strappato alla vita a 8 anni: il Toro piange Ismael, il baby granata morto sull’A21; Ismael muore a 8 anni mentre è in moto col papà, il ricordo del Torino: Speciale dentro e fuori dal campo.

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Tragedia a Pasquetta, muore a 18 anni davanti al barbecue - facebook.com facebook

Il Torino piange Ismael, morto tragicamente in un incidente: giocava nell'Under 8 granata x.com