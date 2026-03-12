Papà la sta picchiando con un tubo di metallo | bimbo di 9 anni chiama il 112 e salva la madre

Un bambino di 9 anni ha telefonato ai numeri di emergenza segnalando che il padre stava aggredendo la madre con un tubo di metallo. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare l’aggressore e mettere in sicurezza la donna. La chiamata è stata fatta dal bambino, che ha descritto la situazione e ha richiesto aiuto immediato.

Un bambino di 9 anni ha chiamato il 112 perché il padre stava picchiando la madre con un tubo di metallo. Sul posto sono giunti subito i carabinieri che hanno arrestato l'uomo e soccorso la donna. È successo nel Mantovano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

