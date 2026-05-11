Francesco Chiofalo ha deciso di condividere un nuovo messaggio sui social dopo un intervento recente. Nei giorni scorsi si è parlato molto di lui, in particolare riguardo alle sue scelte estetiche e al modo in cui ha affrontato alcune situazioni pubbliche. La sua presenza a un programma televisivo ha attirato l’attenzione, e ora ha scelto di comunicare direttamente con i follower, spiegando di aver preferito mantenere un certo riserbo in questa fase.

Nell'ultimo periodo si è parlato spesso di Francesco Chiofalo e della sua ossessione per gli interventi estetici, specie dopo la sua ospitata a Belve. Ne ha più volte parlato anche la sua fidanzata Manuela Carriera a La volta buona. Nelle scorse settimane l'influencer aveva fatto sapere che a breve avrebbe fatto un nuovo intervento di chirurgia e che sarebbe stato il primo a farlo perché fino ad ora non era mai stato legale. Quale? Il tatuaggio istantaneo. Nei giorni scorsi la compagna ha fatto sapere che lo ha fatto in anestesia totale e nelle scorse ore lui ha rotto il silenzio sui social. Ieri tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram il noto influencer ha fatto sapere di essersi sottoposto all'intervento per il tatuaggio istantaneo per tatuarsi tutta la schiena.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Francesco Chiofalo rompe il silenzio sui social dopo l’ultimo intervento: “Per ora ho preferito…”

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