Alessia Antonetti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha deciso di eliminarsi durante una delle ultime registrazioni del programma. Dopo aver concluso il suo percorso nel dating show, ha rotto il silenzio sui social condividendo le sue prime parole ufficiali. La sua scelta di auto-eliminarsi è stata comunicata pubblicamente dopo la fine della sua partecipazione.

Il percorso di Alessia Antonetti a Uomini e Donne è giunto al termine nei giorni scorsi, l'ormai ex corteggiatrice durante una delle ultime registrazioni dal dating show ha deciso di eliminarsi. La frequentazione della ragazza con Ciro Solimeno è sempre stata caratterizzata da molti alti e bassi. In studio si sono resi spesso protagonisti di accesi litigi, lui ha avuto anche toni molto duri nei suoi confronti. Inizialmente sembrava esserci molta intesa tra loro, una segnalazione aveva anche rivelato che si conoscevano già fuori da Uomini e Donne e che era stato proprio lui a chiederle di corteggiarlo in trasmissione. Non era la prima volta che l'ex corteggiatrice decideva di andare via, le altre volte però il tronista aveva provato a fermarla ed era sempre andato a riprenderla. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Alessia Antonetti rompe il silenzio sui social: prime parole dopo l’eliminazione

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