Victoria Beckham, nota ex membro delle Spice Girls e attuale stilista, ha deciso di parlare pubblicamente dopo un periodo di silenzio riguardo a un commento sui social del figlio Brooklyn. La cantante e stilista ha affrontato la questione, confermando il suo ruolo di madre e rispondendo alle recenti dichiarazioni del figlio, che avevano attirato l’attenzione sui social network. La vicenda ha suscitato attenzione tra i follower e i media.

Ci sono ferite che nemmeno la fama e il successo riescono a rimarginare. Victoria Beckham, icona pop degli anni Novanta con le Spice Girls e oggi affermata stilista, si è trovata a dover difendere pubblicamente il suo ruolo di madre dopo mesi di silenzio assordante. La causa? Un attacco feroce e inaspettato lanciato dal figlio maggiore Brooklyn attraverso i social media, una di quelle bombe mediatiche che i tabloid britannici hanno fatto esplodere in prima pagina. A gennaio, Brooklyn Beckham, 27 anni, ha pubblicato un post devastante in cui accusava i genitori di aver tentato di “ rovinare ” il suo matrimonio con l’attrice americana Nicola Peltz Beckham.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Victoria Beckham rompe il silenzio dopo l’attacco del figlio Brooklyn sui social (e difende il suo ruolo di madre)

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