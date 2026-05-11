Francesco Chiofalo | dopo i 100mila euro in chirurgia punta a un intervento vietato in Europa

Francesco Chiofalo, noto influencer romano, è stato protagonista di diverse operazioni di chirurgia estetica, alcune delle quali sono costate oltre 100mila euro. Recentemente, ha annunciato l’intenzione di sottoporsi a un intervento che attualmente è vietato in Europa. La sua scelta di modificare il corpo continua a suscitare attenzione, anche per le procedure che desidera intraprendere in futuro.

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Francesco Chiofalo non conosce limiti quando si tratta di modificare il proprio aspetto. L’influencer romano, diventato noto al grande pubblico grazie a Temptation Island, ha fatto della trasformazione estetica il suo marchio di fabbrica. Ma stavolta la sua ambizione potrebbe spingerlo oltre i confini della legalità europea. L’ultimo desiderio dichiarato pubblicamente lascia senza parole: vuole allungarsi le gambe per guadagnare fino a 10 centimetri di altezza, sottoponendosi a un intervento chirurgico vietato in tutta l’Unione Europea per scopi puramente estetici. La rivelazione è arrivata durante una recente ospitata a La Volta Buona, dove Chiofalo ha parlato senza filtri della sua ossessione per la perfezione fisica.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Francesco Chiofalo: dopo i 100mila euro in chirurgia, punta a un intervento vietato in Europa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Francesco Chiofalo annuncia due nuovi interventi estetici estremi: uno è vietato in EuropaFrancesco Chiofalo non ha mai nascosto la sua passione per la chirurgia estetica. Francesco Chiofalo dopo Belve: “Migliaia di euro per annusarmi i piedi, chiedono i miei calzini usati”Francesco Chiofalo racconta sui social le richieste ricevute dopo aver confessato a Belve di avere un odore molto forte ai piedi. Argomenti più discussi: Il prossimo intervento? Illegale in tutta Europa: Francesco Chiofalo shock, ecco cosa vuole farsi; Francesco Chiofalo choc a La Volta Buona: Mi tatuo tutta la schiena in una seduta e voglio diventare più alto; Desirée Maldera vittima di stalking, l’ex tentatrice di Chiofalo: Diffuse falsità su me e la mia famiglia; Francesco Chiofalo spara cifre choc: 350 ex? Forse molte di più e poi la proposta hot da 50mila euro. Francesco chiofalo spegne 37 candeline: dopo 'belve' si regala un party da star tra amici e volti dei reality tv, ma gli auguri più belli sono quelli del suo amore manuela carriero bit.ly/4vZEgaF x.com Francesco Chiofalo, la fidanzata Manuela Carriero e la frecciatina a Antonella Fiordelisi reddit