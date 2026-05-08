Francesco Chiofalo ha annunciato di sottoporsi a due interventi estetici, tra cui uno che è vietato in Europa. L’influencer ha condiviso sui social i dettagli dei prossimi interventi, che includono procedure considerate estreme. La decisione di procedere con questi interventi ha attirato l’attenzione sui canali online, sollevando discussioni sulla regolamentazione delle pratiche estetiche invasive. Finora, non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui luoghi delle operazioni.

Francesco Chiofalo non ha mai nascosto la sua passione per la chirurgia estetica. L’influencer romano, diventato noto al grande pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island e ad una recente apparizione a Belve, ha trasformato radicalmente il proprio aspetto negli ultimi anni, investendo oltre 100.000 euro in una lunga serie di interventi che hanno modificato praticamente ogni parte del suo corpo. E si prepara ad altri due nuovi interventi, tra cui quello di allungamento delle gambe. Durante la recente ospitata a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, Chiofalo ha elencato nel dettaglio tutte le procedure estetiche a cui si è sottoposto: trapianto di barba, rinoplastica, correzione delle orecchie, cambio del colore degli occhi, faccette dentali in ceramica e trattamenti anti-aging.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Francesco Chiofalo annuncia due nuovi interventi estetici estremi: uno è vietato in Europa

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