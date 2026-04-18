Francesco Chiofalo dopo Belve | Migliaia di euro per annusarmi i piedi chiedono i miei calzini usati

Dopo la trasmissione televisiva, il personaggio ha condiviso sui social alcune delle richieste ricevute. Ha riferito di aver ricevuto offerte di migliaia di euro per far annusare i suoi piedi e di aver ricevuto anche richieste di calzini usati. La sua testimonianza ha suscitato interesse e discussioni tra i follower, che hanno commentato le sue parole e le richieste fatte.

Francesco Chiofalo racconta sui social le richieste ricevute dopo aver confessato a Belve di avere un odore molto forte ai piedi. L'influencer parla di offerte in denaro da parte di feticisti: "Mi chiedono di vederci per annusare i miei piedi, la risposta è no".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Zeudi Di Palma a Belve: “I 50mila euro donati dalla mia fanbase? Usati per studiare recitazione”Zeudi Di Palma si racconta a Francesca Fagnani nella prima puntata della nuova stagione di Belve.

Leggi anche: Francesco Chiofalo a Belve: “Mi chiamano il nero e non per il colore della pelle. Ho perso il conto dei ritocchi”

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Belve 10 - Francesco Chiofalo: Mi sono rifatto ma non sono soddisfatto - Video; Chi è Francesco Chiofalo, ospite a Belve: il tumore al cervello e gli interventi chirurgici; Francesco Chiofalo a Belve, l'influencer senza filtri e segreti: Non mi ricordo quante interventi chirurgici ho fatto; Francesco Chiofalo a Belve: Vorrei fare il sindaco di Roma. Ho tante idee forti.

Francesco Chiofalo dopo Belve: Migliaia di euro per annusarmi i piedi, chiedono i miei calzini usatiFrancesco Chiofalo denuncia sui social le richieste ricevute dopo aver confessato a Belve di avere un odore molto forte ai piedi ... fanpage.it

Belve: perché Francesco Chiofalo è uscito incredibilmente meglio di tanti altri (e non per i motivi che pensate)Quando abbiamo saputo che a Belve sarebbe andato ospite Francesco Chiofalo, ossia il Lenticchio di qualche Temptation Island fa, temevamo di assistere a un Genny Urtis bis, ovvero un'intervista fine a ... vanityfair.it

Dopo le parole in tv, Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo continuano a punzecchiarsi - facebook.com facebook

Francesco Chiofalo a Belve: "Vorrei fare il sindaco di Roma. Ho tante idee forti" ift.tt/BFYicxW x.com