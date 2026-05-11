Francesco Baccini - parole & musica con Michele Cusato chitarra

Sabato 27 giugno alle 21, si terrà un concerto unplugged nell’ambito dell’AgìmuFestival, con protagonista Francesco Baccini. L’evento vedrà la partecipazione di Michele Cusato alla chitarra e sarà un recital caratterizzato da un approccio intimo, con brani che uniscono ironia e musicalità. La serata offrirà un’ulteriore occasione di ascolto per gli appassionati di musica dal vivo.

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FRANCESCO BACCINI Parole & Musicacon la partecipazione di Michele Cusato, chitarraUn recital intimo, ironico e profondamente musicale: Francesco Baccini è protagonista di un concerto unplugged per l’AgìmuFestival, in programma sabato 27 giugno alle 21.15 nel Chiostro Santa Chiara di Mola di Bari.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Solo voce & chitarra”: doppio show con Mario Venuti al RetronouveauTutto pronto per Mario Venuti live con doppio show “Solo voce & chitarra” al Retronouveau. Musica: al Cantelli un nuovo appuntamento con "Il mondo della chitarra"Giovedì 12 marzo, alle 20,45, sul palco dell'auditorium del Conservatorio Cantelli di Novara è in programma un nuovo appuntamento della rassegna... Argomenti più discussi: Mola di Bari | FRANCESCO BACCINI - Parole & Musica (con Michele Cusato, chitarra); Note in rosa al Museo. Un viaggio tra musica e memoria; Dreaming, Matteo Grandoni presenta il suo nuovo album al Teatro Serpente Aureo di Offida; Boom di presenze a Taurianova per la rassegna Note d'Autore: Musica di qualità e successo di pubblico. Quali sono le vostre canzoni italiane preferite? Cerco brani dove musica e testo si combinano alla perfezione, dalle più romantiche alle più intense, vecchie o nuove, qualsiasi genere, va bene tutto! reddit 'Matilde Lorenzi', Francesco Baccini dedica una canzone alla sciatrice - VIDEOCon una canzone intitolata semplicemente 'Matilde Lorenzi' Francesco Baccini rende omaggio alla sciatrice della Nazionale juniores tesserata con l'Esercito morta a soli 19 anni. Lo fa ad un anno dal ... ansa.it