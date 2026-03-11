Musica | al Cantelli un nuovo appuntamento con Il mondo della chitarra

Giovedì 12 marzo alle 20,45 l'auditorium del Conservatorio Cantelli di Novara ospiterà un concerto della rassegna musicale

Giovedì 12 marzo, alle 20,45, sul palco dell'auditorium del Conservatorio Cantelli di Novara è in programma un nuovo appuntamento della rassegna musicale "Il mondo della chitarra".Protagonista della serata è Gianluca Barbero, che svolge da anni una attività concertistica e didattica di rilievo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

