Claudio Pallitto, compagno dell’attrice Micaela Ramazzotti, ha 42 anni ed è un professionista nel settore cinematografico. La coppia è insieme da diversi anni e si prepara a sposarsi nel 2026. Pallitto ha lavorato come produttore e regista, partecipando a vari progetti nel cinema italiano. La relazione tra i due è stata spesso al centro dell’attenzione pubblica, anche grazie alla loro vita privata condivisa sui social.

Pallitto, personal trainer romano estraneo al mondo dello spettacolo, è riuscito a entrare nella vita di Micaela con discrezione, diventando un punto fermo per lei e per la loro famiglia allargata. Ma chi è davvero Claudio Pallitto? Come si sono conosciuti? E cosa sappiamo del loro futuro matrimonio? Scopriamolo insieme. Claudio Pallitto ha 40 anni ed è un personal trainer molto conosciuto a Roma, dove gestisce una palestra sull’Appia Antica. Padre di due figlie, ha sempre mantenuto un profilo riservato, lontano dal mondo dello spettacolo e dalle dinamiche della cronaca rosa. La sua vita cambia nel 2022, quando invia un self tape per una piccola parte nel film Felicità, il debutto alla regia di Micaela Ramazzotti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Claudio Pallitto, compagno di Micaela Ramazzotti: età, carriera e il matrimonio previsto per il 2026

Chi è Claudio Pallitto, il futuro marito di Micaela RamazzottiPersonal trainer romano estraneo al mondo del gossip, Claudio Pallitto è da ormai tra anni accanto a Micaela Ramazzotti.

Claudio Pallitto, chi è il nuovo fidanzato e futuro marito di Micaela Ramazzotti e cosa fa nella vitaMicaela Ramazzotti e il personal trainer Claudio Pallitto potrebbero convolare a nozze nei prossimi mesi.

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