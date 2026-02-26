Crans-Montana spunta nuovo video Torna in Italia 15enne biellese ferita nel rogo

È stato reso pubblico un nuovo video proveniente da Crans-Montana, risalente ai giorni prima della tragica notte di Capodanno. Il filmato mostra un gruppo di giovani che bevono alcol in un bar. La registrazione è ora parte delle indagini avviate dalla procura di Roma. La sua analisi potrebbe contribuire a fare chiarezza sui fatti.

(Adnkronos) – Un nuovo video, registrato nei giorni precedenti alla strage di Capodanno a Crans Montana, e che immortala una serata con minorenni che consumano alcool nel bar Le Constellation è ora agli atti del fascicolo aperto in procura a Roma. Un video, dove oltre alla folla di giovani presenti, è visibile anche lo stato del locale. Immagini registrate da un amico di una delle vittime che verranno analizzate dagli inquirenti insieme a quelle contenute nei telefoni già sequestrati alla ricerca di elementi che possano aiutare a ricostruire la dinamica e le ipotesi di responsabilità. Intanto oltre alle testimonianze dei ragazzi italiani...

Crans Montana, 15enne ferita nel rogo attesa a Torino per il ricovero al CtoÈ atteso in giornata l’arrivo a Torino di Elsa Rubino, 15 anni, tra i feriti del tragico rogo divampato la notte di Capodanno nel locale Le...

“Guardate lì”. Crans Montana, spunta il nuovo video girato da un ragazzo italianoUn video inedito, ora acquisito agli atti dell’indagine sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, offre una visione drammatica e sconvolgente...

È atteso nel pomeriggio il trasferimento in Piemonte di Elsa, la quindicenne biellese rimasta coinvolta nell'incendio del locale 'Le Constellation', a Crans-Montana, nella notte di Capodanno. Dopo quasi due mesi trascorsi all'ospedale di Zurigo, è previsto che n - facebook.com facebook

Elsa Rubino, la studentessa di 15 anni di Biella rimasta ferita nel rogo di Crans-Montana, sarà trasferita entro poche ore all’ospedale Cto di Torino. La giovane, ora dichiarata dai medici fuori pericolo, era ricoverata a Zurigo dalla notte della strage di Capodan x.com