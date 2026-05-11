Il sindaco di Niscemi è stato interrogato per circa nove ore presso la procura di Gela. L’indagine riguarda una frana avvenuta a gennaio nella cittadina in provincia di Caltanissetta. L’atto si inserisce nell’ambito di un’inchiesta aperta per disastro colposo e danneggiamento. La procura ha avviato le verifiche necessarie per accertare eventuali responsabilità legate all’evento naturale.

Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, è stato sentito dalla procura di Gela che sta indagando per disastro colposo e danneggiamento sulla frana che lo scorso gennaio ha colpito la cittadina in provincia di Caltanissetta. Ad ascoltare il sindaco è stato il «pool frana», guidato dal procuratore capo Salvatore Vella. Conti è arrivato a palazzo di giustizia intorno alle 10.30 ed è uscito dopo le 19, aveva con sé atti e documenti al fine di dare riscontro alle domande dei pm, che coordinano la squadra investigativa dei poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta, del commissariato di Niscemi e il personale dello Sco di Roma, coadiuvati da tre consulenti tecnici.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Frana di Niscemi: il sindaco Conti in procura a Gela per 9 ore

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