Il presidente Mattarella in visita a Niscemi | sorvolo sulla frana poi incontro col sindaco

Il presidente Mattarella visita Niscemi per portare solidarietà dopo la frana che ha danneggiato le abitazioni. La causa dell’evento è il cedimento del terreno, che ha lasciato molte famiglie senza casa. Durante la visita, sorvola la zona colpita e incontra il sindaco Conti, che descrive i danni e i lavori di emergenza in corso. La visita si conclude con un momento di ascolto con i residenti del quartiere più colpito.

Un altro «blitz», questa volta a Niscemi. Sergio Mattarella arriverà a mezzogiorno nel paese siciliano in provincia di Caltanissetta sospeso da un mese sull’orlo di una frana. Il presidente della Repubblica vuole portare la solidarietà del Quirinale e dell’Italia intera, vuole vedere con i suoi occhi il dramma che la popolazione sta vivendo dal 25 gennaio, quando una parte dell’abitato è stata inghiottita dal crollo e un centinaio di famiglie hanno perso per sempre le loro case. Nei giorni scorsi, tornata per la seconda volta nei luoghi devastati dal ciclone Harry, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva annunciato lo stanziamento di 150 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e delle case. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

