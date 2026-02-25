A un mese esatto dalla frana di Niscemi, prosegue l’inchiesta della procura di Gela che indaga per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. «Il fascicolo - ha detto il procuratore di Gela, Salvatore Vella - rimane ancora contro ignoti. Stiamo continuando a sentire persone informate sui fatti e ad acquisire documenti». Proprio ieri il pool istituito dalla procura di Gela aveva sentito, come persona informata sui fatti, l’ex prefetta di Caltanissetta I sabella Giannola, ex prima commissaria straordinaria per la ricostruzione dopo la frana del 1997 verificatasi a Niscemi. L’esame è avvenuto nei locali della squadra mobile di Palermo. La procura di Gela indaga per accertare eventuali responsabilità e se, quanto è accaduto lo scorso 25 gennaio, era prevedibile e prevenibile. Questa sera Niscemi scenderà in piazza per una fiaccolata. L’iniziativa è a cura del Comitato evento franoso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Frana a Niscemi, la Procura di Gela indaga per disastro colposo

Niscemi, l'auto sospesa sul precipizio sopra la frana: "Non possiamo neanche recuperare i documenti"

La frana di Niscemi, la Procura acquisisce documenti: sentite persone informate sui fatti

Ciclone Harry e frana di Niscemi, la Regione chiarisce: Risorse sufficienti per i primi ristori alle imprese

Un mese fa la frana a #Niscemi. Un paese in bilico. L'emergenza case e la preoccupazione per il futuro. Procedono le indagini sui crolli e su cosa sia stato fatto per contenerli.

La frana che interessa il territorio di Niscemi, in Sicilia, richiede strumenti avanzati di monitoraggio e analisi a supporto delle attività di tutela della popolazione. In questo contesto, nell'ambito della collaborazione con il Consolato Generale degli Stati Uniti a Na