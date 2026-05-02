Le Marche ricordano con affetto Alex Zanardi, atleta che ha saputo affrontare le sfide con determinazione e umanità. Da Porto San Giorgio a Corridonia, il suo percorso ha lasciato un segno indelebile tra la comunità locale, che conserva il suo ricordo come esempio di forza e resilienza. Zanardi è stato un protagonista non solo nello sport, ma anche nel testimoniare valori di tenacia e solidarietà.

Le Marche non hanno mai dimenticato Alex Zanardi e non lo dimenticheranno mai. Non soltanto il campione capace di vincere in pista e nella vita, ma soprattutto l’uomo che, con il suo esempio, è riuscito a lasciare un segno profondo ovunque passasse. E tra i territori che più hanno sentito la sua presenza c’è senza dubbio quello marchigiano, dove negli anni Zanardi è stato accolto non solo come atleta, ma come simbolo di forza, speranza e ripartenza. Il primo abbraccio delle Marche: Porto San Giorgio 2017 Il primo grande legame tra Alex Zanardi e le Marche nacque nel 2017, quando il campione arrivò per la prima volta a Porto San Giorgio per partecipare all’evento “La vita ha più fantasia di noi”, ospitato al Palasavelli.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Alex Zanardi, il campione che nelle Marche ha insegnato a non arrendersi mai: da Porto San Giorgio a Corridonia, un?eredità di coraggio e umanità

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