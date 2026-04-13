Buon compleanno Noemi 14 anni senza mai arrendersi | grande festa al teatro Marrucino di Chieti

Il teatro Marrucino di Chieti ha ospitato una festa speciale in occasione del 14° compleanno di Noemi Sciarretta, che si è svolta domenica 31 maggio. L’evento ha celebrato la giovane, che da anni si impegna con determinazione senza mai arrendersi. La serata è stata dedicata a ricordi, musica e momenti di condivisione tra amici e familiari. Questa occasione ha segnato un momento importante nella vita di Noemi.

Sarà una serata magica, per la prima volta proprio nel giorno del compleanno di Noemi Sciarretta, che domenica 31 maggio. L’organizzazione, come sempre, è affidata al genio artistico di Federico Perrotta, animatore e fondatore di Uao Spettacoli, che salirà sul palcoscenico insieme ad attori.🔗 Leggi su Chietitoday.it "Che sciabenedette la pinzione": teatro dialettale al Marrucino di ChietiTeatro dialettale, venerdì 23 gennaio, alle ore 21, al Marrucino di Chieti, con la compagnia “Li nipute di Tatone”, che porta in scena la commedia... "Non sono un gigolò": si ride con il teatro dialettale al Marrucino di ChietiSul palco saliranno Gianfranco Santorelli (nel ruolo di Michele Gigolo), Luigi Scafuro (Avv.