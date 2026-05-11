Foto del citofono e video del portone per segnare le vittime Sono della Finanza i suoi gioielli sono rubati ma era una truffa
Una telefonata da un uomo che si presentava come un finanziere e una visita a domicilio di una donna con un tesserino falso sono al centro di un tentativo di truffa. Le vittime sono state chiamate e visitate da persone che cercavano di ingannarli, ma le operazioni si sono rivelate false. Sono state raccolte alcune foto del citofono e un video del portone per documentare l’accaduto.
Prima la telefonata di un sedicente finanziere, poi la visita a domicilio di una donna con un tesserino (falso) al collo. È l'incubo vissuto da un'anziana residente nel quartiere San Basilio, finita nel mirino di una banda specializzata nella truffa dei falsi preziosi. Solo la prontezza del.🔗 Leggi su Romatoday.it
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