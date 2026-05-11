Foto del citofono e video del portone per segnare le vittime Sono della Finanza i suoi gioielli sono rubati ma era una truffa

Una telefonata da un uomo che si presentava come un finanziere e una visita a domicilio di una donna con un tesserino falso sono al centro di un tentativo di truffa. Le vittime sono state chiamate e visitate da persone che cercavano di ingannarli, ma le operazioni si sono rivelate false. Sono state raccolte alcune foto del citofono e un video del portone per documentare l’accaduto.

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Prima la telefonata di un sedicente finanziere, poi la visita a domicilio di una donna con un tesserino (falso) al collo. È l'incubo vissuto da un'anziana residente nel quartiere San Basilio, finita nel mirino di una banda specializzata nella truffa dei falsi preziosi. Solo la prontezza del.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cervinara, anziani vittime di una truffa: oltre tremila euro e gioielli rubatiA Cervinara una coppia di anziani è stata vittima di una truffa che ha fruttato ai malviventi oltre tremila euro in contanti e diversi oggetti... Giovane ladro arrestato: "I suoi gioielli sono rubati". E l’anziana glieli consegna"Signora, c’è stata una rapina in gioielleria e ci deve consegnare tutto il suo oro che potrebbe essere rubato". Argomenti più discussi: Esibisce falso tesserino da ufficiale giudiziario per il ritiro dei preziosi: sventata truffa della finta indagine su rapina. Un arresto della Polizia di Stato. - Questura di Roma | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Case non sue in subaffitto sul web a Roma, maxi-condanna al re delle truffe: la caparra, la fuga e le 30 vittime raggirate; Sequestra la moglie in casa per una notte a Bergamo e la chiude a chiave in camera da letto: 57enne arrestato; Bruno Conti e la lotta al tumore, il toccante racconto del campione del Mondo che dopo 53 anni lascerà la Roma. [PROPOSTA] Mail Art a Torino: scambiamoci foto analogiche e arte fatta a mano (niente click) - Reddit reddit Sir Eurozoner (@eurozoner) / Posts and Replies - x.com x.com