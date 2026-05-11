Un gruppo di militanti di Forza Italia nelle Marche ha scritto una lettera al responsabile regionale del partito, chiedendo di posticipare il congresso regionale previsto per il 15 maggio a Macerata. La richiesta arriva con l’obiettivo di garantire la regolarità della riunione e si basa sulla loro convinzione che si renda necessario un rinvio. La comunicazione sottolinea l’impegno della militanza e il rispetto per le procedure del partito.

“La nostra militanza in FI, che ci onora di aver sempre rappresentato ad importanti livelli ed eventi, ci induce a chiedere il rinvio del Congresso Regionale del 15 maggio a Macerata”. E’ quanto si legge in una lettera, visionata da LaPresse, inviata al vicesegretario di Forza Italia Alberto Cirio, responsabile della gestione dei congressi, da parte di Laura Scalbi, consigliera FI del comune di Urbino, Fernanda Sacchi, consigliera provinciale di Pesaro Urbino, e Alessandra Petracci, e assessora di Porto San Giorgio. Forza Italia, rivolta interna nelle Marche. Dalla lettera emergono i malumori dei militanti marchigiani che sta assumendo i tratti di una rivolta interna contro l’organizzazione di quello che doveva essere uno dei congressi ‘unitari’, insieme a Calabria e Veneto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Forza Italia, rivolta nelle Marche. Lettera a Cirio: “Rinviare il congresso, a rischio regolarità”

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