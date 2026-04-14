Forza Italia Marina Berlusconi vede Cirio e chiede congressi unitari | fermento in Campania e Sardegna

In Forza Italia, si registra un fermento tra i membri del partito. Marina Berlusconi ha incontrato Cirio e ha chiesto l’organizzazione di congressi unitari. Dopo le recenti modifiche alla guida dei gruppi parlamentari, l’attenzione si sposta sui congressi locali e sulla gestione delle tessere per il controllo del partito. La situazione si sta muovendo in modo rapido nelle regioni di Campania e Sardegna.

(Adnkronos) – Dopo il cambio della guardia alla guida dei gruppo di Camera e Senato, ora la partita vera, raccontano, si sposterà sui Congressi locali e sul controllo di Forza Italia attraverso le tessere. Ieri, l'incontro a Milano tra Marina Berlusconi e il governatore del Piemonte, Alberto Cirio (emissario di Antonio Tajani a gestire il dossier congressuale) sarebbe servito a sancire un principio di metodo ben preciso che garantisca tutti, comprese le minoranze, per scongiurare rese di conti interne: i Congressi regionali (annunciati entro primavera) vanno celebrati solo laddove si va uniti. E' il momento di guardare avanti senza dividersi, l'input arrivato dalla primogenita del Cav e dal fratello Pier Silvio già al vertice di Cologno monzese di venerdì scorso.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Forza Italia, Tajani vede Marina Berlusconi: sul tavolo congressi e nuovi equilibri interni Leggi anche: Forza Italia, volti nuovi e nodo congressi: verso vertice Marina Berlusconi-Tajani dopo Pasqua Temi più discussi: Forza Italia, vertice fiume con i Berlusconi, Letta e Tajani. Rinnovata fiducia al segretario; Fi, dai Berlusconi fiducia a Tajani: visione unitaria per il rilancio; Forza Italia, la scelta del capogruppo, i tempi dei congressi, la leadership: finito dopo quattro ore il vertice tra i fratelli Berlusconi e Antonio Tajani. Incontro positivo, fiducia rinnovata al segretario; Forza Italia, Tajani a rapporto per 4 ore dai Berlusconi: Visione unitaria sul futuro. Forza Italia, Marina Berlusconi vede Cirio e chiede congressi unitari: fermento in Campania e SardegnaA Milano l'incontro con il governatore del Piemonte, emissario di Tajani a gestire il dossier congressuale Dopo il cambio della guardia alla guida dei gruppo di Camera e Senato, ora la partita vera, r ... adnkronos.com FORZA ITALIA, MARINA BERLUSCONI: GARANTIRE LA PIENA UNITÀ DEL PARTITOMarina Berlusconi invoca compattezza. Dopo le dimissioni polemiche di Paolo Barelli da capogruppo alla Camera di Forza Italia, la figlia del fondatore ha auspicato la piena unità del partito. Ieri a ... opinione.it Il consigliere regionale di Forza Italia chiede «procedure più incisive» e l’apertura al personale formato all’estero: «Serve estendere anche agli OSS l’esercizio temporaneo, come per medici e infermieri» - facebook.com facebook Oggi al Vinitaly, vetrina dell’eccellenza italiana e simbolo della qualità, della tradizione e della forza del nostro settore vitivinicolo. Un comparto che porta nel mondo il nome dell’Italia con orgoglio, lavoro e competitività. Grazie a tutti coloro che mi hanno accolt x.com