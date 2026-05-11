Forti raffiche di libeccio allerta vento su Firenze e tutta l' area metropolitana

Nella giornata di lunedì 11 maggio, il Centro Funzionale Regionale della Toscana ha emesso un’allerta gialla per vento forte su Firenze e l’intera area metropolitana. Il rischio riguarda raffiche di libeccio che interesseranno la città dalle 12 fino a mezzanotte. La previsione riguarda anche le zone circostanti, con specifiche indicazioni sulla possibilità di venti intensi durante le ore indicate.

Il Centro Funzionale Regionale della Toscana ha emesso un codice giallo per rischio vento forte che interesserà Firenze nella giornata di oggi, lunedì 11 maggio, dalle ore 12 fino alla mezzanotte.L’allerta riguarda oltre al capoluogo, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Allerta vento tra Firenze e Chianti: giovedì rischio raffiche forti? Cosa sapere Allerta gialla per vento forte tra Firenze e Chianti giovedì 30 aprile.

Ancora vento e forti raffiche su novarese e Vco: l'allerta di ArpaSecondo il bollettino meteo, dal pomeriggio di oggi è attesa una nuova intensificazione della ventilazione.

Argomenti più discussi: Allerta meteo su Firenze e tutta l'area metropolitana; Marche, dal sole alle piogge e oggi soffierà il garbino con raffiche da burrasca; Codice giallo a Firenze lunedì 11 maggio per rischio vento forte; L'Italia tra sole e instabilità: piogge al Centro-Nord e allerta gialla in tre regioni.