Ancora vento e forti raffiche su novarese e Vco | l' allerta di Arpa

Su novarese e Vco si mantiene l’allerta vento forte, con raffiche che continuano a interessare le zone. Secondo il bollettino di Arpa Piemonte, dal pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo, si prevedono intense correnti settentrionali in quota che interessano progressivamente il nord-ovest italiano, portando condizioni prevalentemente soleggiate. La situazione rimane monitorata dalle autorità meteorologiche, che segnalano il persistere delle raffiche di vento nella regione.

Secondo il bollettino meteo, dal pomeriggio di oggi è attesa una nuova intensificazione della ventilazione. Le previsioni In particolare, dal pomeriggio sono prima attesi venti moderati o forti in montagna e condizioni di foehn nelle vallate alpine, che a partire dalla serata si estenderanno fino alle zone di pianura. Nella giornata di domani, martedì 31 marzo, inoltre "la ventilazione sarà in ulteriore rinforzo, con raffiche intense da nord-est su tutta la regione, a eccezione dei rilievi nordoccidentali, meno esposti. Da mercoledì è prevista una graduale attenuazione dei venti, con giornate generalmente serene o al più velate". NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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