Giovedì 30 aprile tra le 10:00 e le 20:00 è prevista un’allerta gialla per vento forte tra Firenze e Chianti. Le aree interessate sono Greve, Impruneta e Scandicci, dove si prevedono raffiche di vento che potrebbero raggiungere intensità significative. La protezione civile ha emesso questa comunicazione per informare i residenti e le autorità locali, invitandoli a prestare attenzione alle condizioni climatiche durante questa fascia oraria.

? Cosa sapere Allerta gialla per vento forte tra Firenze e Chianti giovedì 30 aprile.. Criticità previste dalle ore 10:00 alle 20:00 su Greve, Impruneta e Scandicci.. Il vento forte colpirà i comuni tra il Chianti e Firenze giovedì 30 aprile, con un’allerta gialla emessa dal centro funzionale regionale che interesserà aree come Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa. Le previsioni meteorologiche indicano una finestra temporale critica che partirà dalle ore 10:00 del mattino per poi concludersi alle ore 20:00 della stessa giornata. Il bollettino di valutazione delle criticità coinvolge un territorio vasto che comprende anche Bagno a Ripoli, Fiesole, Lastra a Signa, Pontassieve e Scandicci.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allerta vento tra Firenze e Chianti: giovedì rischio raffiche forti

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