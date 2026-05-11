Nel fine settimana, gli appassionati di motori possono seguire da vicino il Gran Premio di Catalunya grazie a una collaborazione tra Gazzetta Motori e WeFan. La manifestazione permette di vivere l’evento dal vivo e di scoprire i luoghi di Barcellona legati alla gara, offrendo un’occasione per immergersi nel mondo della Formula 1. La corsa si svolge sul circuito catalano, con tutte le prove e le qualifiche trasmesse in diretta.

Dal vivo, lo sport ha un altro sapore. Per offrire ai lettori l’accesso a grandi eventi internazionali attraverso pacchetti dedicati, La Gazzetta dello Sport ha avviato una collaborazione con WeFan, piattaforma italiana specializzata nell’organizzazione di viaggi ed esperienze sportive. Questa iniziativa nasce per gli appassionati che vogliono vivere da vicino l’atmosfera della Formula 1, andando oltre la semplice visione televisiva e seguendo un weekend di gara direttamente in circuito. I pacchetti sono progettati con il contributo della redazione di Gazzetta Motori, mentre l’organizzazione operativa del viaggio è gestita da WeFan. Fra le proposte dedicate al motorsport è disponibile anche il weekend lungo (12-15 giugno) del Gran Premio di Catalunya di Formula 1, in programma al Circuit de Barcelona-Catalunya.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Formula 1: il Gran Premio di Spagna dal vivo con Gazzetta Motori

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