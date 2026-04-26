Toprak Razgatlioglu sorprende tutti con un salvataggio incredibile al Gran Premio di Spagna

Durante il Gran Premio di Spagna, il pilota ha compiuto un salvataggio spettacolare dopo aver perso il controllo della moto in curva. L'episodio ha attirato l'attenzione dei presenti e dei tifosi, grazie alla sua rapidità e precisione nel recuperare l'equilibrio. L'incidente si è verificato a metà della gara, senza provocare danni al pilota o alla moto.

"> Toprak Razgatlioglu sorprende al GP di Spagna con una salvataggio incredibile. I fan della MotoGP sono rimasti a bocca aperta dopo che Toprak Razgatlioglu ha eseguito uno dei salvataggi più straordinari della stagione al Gran Premio di Spagna. Nonostante le difficoltà che la Yamaha ha affrontato quest’anno, Razgatlioglu continua a brillare, regalando ai suoi sostenitori momenti di puro entusiasmo. Durante la seconda sessione di prove libere (FP2), il pilota turco sembrava perdere il controllo della sua moto mentre si avvicinava alla curva 13. Con uno scivolamento impressionante, ha saputo recuperare l’equilibrio, mantenendosi sorprendentemente in piedi.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Toprak Razgatlioglu sorprende tutti con un salvataggio incredibile al Gran Premio di Spagna. Notizie correlate Leggi anche: Fabio Di Giannantonio sorprende tutti nel primo turno di prove al Gran Premio di Spagna. Quartararo in vantaggio secondo Razgatlioglu al Gran Premio del Brasile di MotoGP.Quartararo in vantaggio secondo Razgatlioglu al Gran Premio del Brasile di MotoGP. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Marco Melandri: Aprilia preferisce vinca Bezzecchi più di Martin in MotoGP. Nel box sarà difficile; LIVE Superbike GP Olanda 2026 in DIRETTA | Bulega non vuole lasciare nulla. Toprak Razgatlioglu sorprende tutti con un salvataggio incredibile al Gran Premio di Spagna.I fan della MotoGP sono rimasti a bocca aperta dopo che Toprak Razgatlioglu ha eseguito uno dei salvataggi più straordinari della stagione al Gran Premio di Spagna. Nonostante le difficoltà che la Yam ... napolipiu.com Toprak: Non sono felice, è difficile migliorare in queste posizioniTutti noi piloti Yamaha sappiamo che il limite è la M1. Mi sento più sicuro sulla moto e questo è positivo, ma il problema è la posizione ... gpone.com [#MotoGP] Razgatlioglu è stato penalizzato con un Long Lap per il contatto che ha fatto cadere Savadori durante la Sprint di Jerez. Nel tentativo di superare Morbidelli insieme all’Aprilia, Toprak ha perso il controllo travolgendo l'italiano dell'Aprilia. - facebook.com facebook #MotoGP #SpanishGP Long Lap Penalty comminato a Toprak Razgatlioglu per aver centrato Lorenzo Savadori nel corso della Sprint. Lo sconterà domani in gara. x.com