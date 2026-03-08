Le Mercedes hanno concluso il Gran Premio d’Australia di Formula 1 occupando le prime due posizioni, davanti alle due Ferrari che hanno completato il podio. La gara si è svolta con le vetture che hanno affrontato vari sorpassi e strategie di pit stop, mentre i piloti hanno dato battaglia in pista fino all'ultimo giro. La corsa si è conclusa con un risultato che ha sorpreso alcuni osservatori.

Nella prima gara del Mondiale sono arrivate prima e seconda davanti alle due Ferrari, che hanno avuto un inizio promettente Domenica il pilota britannico George Russell della Mercedes ha vinto il Gran Premio d’Australia, il primo del Mondiale di Formula 1 di quest’anno. Al secondo posto, con circa tre secondi di distacco, è arrivato il 19enne italiano Kimi Antonelli, sempre della Mercedes. Le nuove regole del 2026 avevano cambiato molto la forma, l’aerodinamica e i motori delle macchine, e si temeva (anche tra gli stessi piloti) che avrebbero reso più noiose le gare; invece in Australia la partenza è stata avvincente, con diversi sorpassi già all’inizio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le Mercedes hanno dominato il Gran Premio d’Australia di Formula 1

F1, Il primo gran premio con le nuove regole va alla Mercedes: in Australia vince Russell (ma la Ferrari c’è)George Russell vince il Gran Premio d’Australia e porta la Mercedes in cima al podio nella prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1.

Audi debutta in Formula 1 al Gran Premio d’Australia(Adnkronos) – Per Audi si apre ufficialmente un nuovo capitolo della propria storia sportiva.

Leclerc 4°, Hamilton 7°: la Ferrari che preoccupa... o che sorprende L'analisi completa

