Forme semplici e dettagli eccentrici per questa idea look che punta su una palette fredda e siderale

Da amica.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo modo di vestire combina linee semplici con dettagli insoliti, utilizzando una palette di colori freddi e lucenti. Questa tendenza privilegia capi pratici e comodi senza rinunciare all’aspetto estetico, con un’attenzione particolare ai dettagli eccentrici che arricchiscono il look. La scelta di materiali e tagli mira a creare outfit funzionali senza compromettere lo stile, offrendo alternative versatili per chi desidera essere elegante senza sacrificare la comodità.

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Spesso non si è disposte a fare compromessi. Si vogliono indossare outfit belli e comodi allo stesso tempo, pratici ma che non rinunciano all’estetica. E questo avviene nella vita di tutti i giorni che ci vede divise tra impegni di lavoro e tempo libero. Il trucco sta nel trovare delle formule moda che accontentino entrambi gli aspetti. Una di queste l’abbiamo avvistata nello street style delle ultime sfilate parigine e mette insieme top metallizzato e pantaloni oversize. Un binomio diverso dal solito ma che ha tutte le caratteristiche che stavamo cercando. Se da una parte le silhouette e le forme scelte garantiscono una grande libertà di movimento, dall’altra ci sono dettagli che rendono questo look unico e contemporaneo.🔗 Leggi su Amica.it

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