Formazione professionale Campania il Movimento Libero e Autonomo appoggia Odierna

Il Movimento Libero e Autonomo ha annunciato il proprio sostegno al consigliere Odierna nella recente vicenda legata alla formazione professionale in Campania. In un comunicato, il movimento ha evidenziato le dichiarazioni pubbliche di Odierna, che ha espresso le proprie opinioni sul tema. La notizia si sviluppa in tre minuti di lettura e si concentra sulle affermazioni fatte dal consigliere e sulla posizione del movimento.

«Il consigliere Odierna ha detto ad alta voce ciò che il nostro Movimento denuncia da mesi: in Campania si è consumato un silenzio cross-legislature, trasversale ai governi regionali, che ha lasciato un comparto intero — centinaia di scuole, migliaia di lavoratori — senza interlocutore e senza risposte. Oggi diciamo chiaramente: non è più tollerabile». È quanto dichiara Nicola Troisi, segretario del Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate, in risposta alla presa di posizione pubblica del capogruppo ECR al Consiglio Regionale della Campania, Sebastiano Odierna. Le criticità che gravano sul comparto, sostiene il Movimento, non sono questioni singole, risolvibili scuola per scuola.