Formatori senza stipendio | Scioperiamo

Da ilgiorno.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tre mesi i formatori delle fondazioni Ikaros, JAC ed Et Labora, operanti tra il Milanese e la Bergamasca, non ricevono lo stipendio e non hanno ancora certezze sul loro domani. I lavoratori hanno deciso di proclamare uno sciopero, sottolineando che non si può continuare a fare formazione senza retribuzione per chi lavora. La situazione riguarda un gruppo di professionisti che chiedono un intervento per risolvere questa crisi.

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Da tre mesi sono senza stipendio, e senza alcuna certezza sul loro futuro. "Non si può fare formazione senza pagare chi lavora", è la denuncia dei lavoratori delle fondazioni Ikaros, JAC ed Et Labora, con sedi nel Milanese e nella Bergamasca. Un’impresa sociale che a Buccinasco, in particolare, si occupa di formazione finalizzata all’inserimento lavorativo di giovani che hanno terminato le scuole superiori, con corsi di informatica e artigianato del gioiello. La crisi sembrava vicina a una svolta lo scorso 6 maggio, quando la Regione Lombardia aveva proposto un piano per sbloccare i pagamenti arretrati. Un’apertura che aveva incassato il via libera della Cgil ma che, ricostruisce il sindacato, "ha subito una brusca frenata dopo l’ultima presa di posizione dei presidenti delle fondazioni".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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