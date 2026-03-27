Perché stavolta non scioperiamo

Oggi giornalisti e giornaliste italiani di diverse testate, tra quotidiani, periodici, agenzie e piattaforme online, hanno deciso di partecipare a uno sciopero. Di conseguenza, i siti di informazione non verranno aggiornati e i giornali previsti per domani non saranno disponibili in edicola. La manifestazione riguarda una forma di protesta collettiva in ambito giornalistico.

Sciopero Oggi scioperano giornalisti e giornaliste dei quotidiani. Sono in lotta contro gli editori per il rinnovo del contratto di lavoro. Questa volta noi non scioperiamo: continuate a leggerci regolarmente online e domani in edicola Sciopero Oggi scioperano giornalisti e giornaliste dei quotidiani. Sono in lotta contro gli editori per il rinnovo del contratto di lavoro. Questa volta noi non scioperiamo: continuate a leggerci regolarmente online e domani in edicola Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Perché stavolta non scioperiamo Articoli correlati Leggi anche: Pogacar, ora manca solo la Roubaix: ecco perché stavolta può farcela I pompieri alzano ancora la voce: "Promesse disattese, scioperiamo"Nuovo stato di agitazione dei sindacati di categoria dei vigili del fuoco – Fns-Cisl, Uil-Fp, Conapo e Federdistat – e ancora una minaccia di...