ermanno lo storpio e la vita felice

Alla Galleria Rossini di via Rossini 38, uno spazio espositivo nel centro della città, è in programma una mostra intitolata

Nuova proposta alla Galleria Rossini di via Rossini 38, spazio espositivo della cultura nel cuore del centro a pochi passi dai principali musei della città. Oggi alle 16 inaugura Un tesoro in vasi di creta. Ermanno lo Storpio, chiamato a guardare in alto, la mostra promossa dall’associazione Amici del Sindacato delle Famiglie e curata da Sara BosiLa Mongolfiera. L’apertura dell’esposizione prevede un intervento di curatori e organizzatori in Cattedrale e poi lo spostamento in Galleria Rossini per l’inaugurazione. Il percorso espositivo presenta una serie di pannelli che racconta la vita del beato Ermanno di Reichenau – noto come Ermanno lo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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