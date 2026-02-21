Gardaland sta per aprire e si prepara ad assumere 1.000 persone

Gardaland ha annunciato l’apertura della stagione il 28 marzo e cerca 1.000 nuovi collaboratori. La società sta svolgendo colloqui per vari ruoli, dal personale alle attrazioni ai servizi di ristorazione e accoglienza. Le assunzioni riguardano anche il parco acquatico Legoland Water Park, l’acquario Sea Life e i tre hotel della struttura. La ricerca di personale si concentra su candidati motivati, pronti a lavorare durante i mesi più movimentati dell’anno.

Gardaland Resort apre le selezioni per oltre 1.000 posti stagionali tra parco, hotel e acquario, con formazione, incentivi e vantaggi per i nuovi collaboratori In vista dell'inizio della nuova stagione, il prossimo 28 marzo, Gardaland Resort sta selezionando nuovo personale da impiegare nelle tante realtà che lo compongono, dal Parco Divertimenti al parco acquatico Legoland Water Park, dall'acquario tematizzato Sea Life Aquarium ai suoi tre hotel, Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel. Il nuovo programma di assunzioni prevede un primo step, a partire da marzo, con l'assunzione di circa 500 stagionali e un secondo step a fine giugno, in occasione dell'inizio della stagione estiva, nel quale verranno assunti ulteriori 500 stagionali.