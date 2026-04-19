Nomina Parco Foreste Casentinesi l’ira del Pd | Una lottizzazione politica è uno schiaffo alla Romagna

I consiglieri regionali del Partito Democratico della Romagna hanno commentato la recente nomina del presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, definendola una “lottizzazione politica” e un “schiaffo alla Romagna”. Le dichiarazioni sono state diffuse a seguito delle notizie riportate dalla stampa riguardo alla scelta del nuovo presidente, ritenuta da loro inappropriata e influenzata da logiche politiche.

“Le notizie che giungono dalla stampa sulla nomina del presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna ci lasciano attoniti”, così dichiarano i consiglieri regionali del Partito Democratico del territorio Romagnolo Daniele Valbonesi, Valentina Ancarani.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Parco delle Foreste casentinesi, nasce un progetto di formazione pratica dedicato alla castanicoltura“L'iniziativa si propone di trasformare la gestione del bosco da eredità del passato a concreta opportunità di impresa sostenibile per le nuove... Due nuove specie di farfalle nel parco delle Foreste CasentinesiDue nuove farfalle volano leggere e leggiadre nella grande area protetta del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, di cui fa parte anche un buon lembo... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Parco, terna dal ministro: il presidente sarà toscano. Parco, terna dal ministro: il presidente sarà toscanoPichetto Fratin avrebbe già inviato ai governatori delle due Regioni interessate i nomi dei candidati: sfuma ancora la possibilità di una guida romagnola. msn.com E' entata in carica la prima presidente (facente funzioni) del parco nazionale Foreste casentinesi, monte Falterona e CampignaArezzo, 13 gennaio 2025 – Con la decadenza dell'ultimo presidente, Luca Santini, dopo i mandati di Enzo Valbonesi e Luigi Sacchini, ha assunto il vertice politico dell'ente Claudia Mazzoli, ... lanazione.it