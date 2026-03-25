Nuova Twingo la piccola Renault riparte dalla città con una formula elettrica più fresca semplice e pop

Da ilgiornale.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova versione della Renault Twingo si presenta con un motore elettrico, pensato per muoversi agilmente nel traffico cittadino. La vettura ha un design rinnovato, con linee più moderne e colori vivaci. È stata realizzata con l’obiettivo di offrire un’auto compatta, semplice da usare e adatta agli spostamenti urbani. Il lancio è stato annunciato in concomitanza con l’apertura di nuovi punti vendita.

Ibiza è uno di quei posti che sembrano fatti apposta per mettere alla prova un’auto come la nuova Renault Twingo. Strade strette, traffico cittadino, curve, continui cambi di ritmo e quella sensazione di mobilità leggera che solo certe località riescono a trasmettere: è proprio qui che abbiamo provato la nuova Twingo E-Tech electric, una city car che torna a prendersi il suo spazio con un’identità chiara, simpatica nell’aspetto, concreta nei contenuti e urbana nel Dna. Un nome, quello Twingo, che dal 1993 ha accompagnato tre generazioni diverse, evolvendosi insieme al mercato e alle esigenze della mobilità cittadina. Oggi torna in una versione full electric completamente riprogettata, pronta ad affrontare le nuove sfide del mondo dell’automobile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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