La nuova versione della Renault Twingo si presenta con un motore elettrico, pensato per muoversi agilmente nel traffico cittadino. La vettura ha un design rinnovato, con linee più moderne e colori vivaci. È stata realizzata con l’obiettivo di offrire un’auto compatta, semplice da usare e adatta agli spostamenti urbani. Il lancio è stato annunciato in concomitanza con l’apertura di nuovi punti vendita.

Ibiza è uno di quei posti che sembrano fatti apposta per mettere alla prova un’auto come la nuova Renault Twingo. Strade strette, traffico cittadino, curve, continui cambi di ritmo e quella sensazione di mobilità leggera che solo certe località riescono a trasmettere: è proprio qui che abbiamo provato la nuova Twingo E-Tech electric, una city car che torna a prendersi il suo spazio con un’identità chiara, simpatica nell’aspetto, concreta nei contenuti e urbana nel Dna. Un nome, quello Twingo, che dal 1993 ha accompagnato tre generazioni diverse, evolvendosi insieme al mercato e alle esigenze della mobilità cittadina. Oggi torna in una versione full electric completamente riprogettata, pronta ad affrontare le nuove sfide del mondo dell’automobile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuova Twingo, la piccola Renault riparte dalla città con una formula elettrica più fresca, semplice e pop

Articoli correlati

Nuova Renault Twingo elettrica: l’auto da 20.000 euro che cambia tutto?Renault rilancia la Twingo E-Tech Electric come nuovo punto di riferimento del segmento A elettrico.

Renault Twingo E-Tech Electric sotto i 20.000€: da oggi ordinabile l’elettrica più economica della LRenault apre oggi, 11 febbraio 2026, gli ordini per la nuova Twingo E-Tech Electric Evolution, la versione più accessibile della city car elettrica...

Torna la Renault Twingo! E questa volta lo fa in grande (elettrica, sotto i 20.000€)

Una raccolta di contenuti su Nuova Twingo

Temi più discussi: Renault Twingo elettrica, l’abbiamo provata in anteprima: come è andata; Renault Twingo E-Tech, un ritorno che punta a cambiare gli equilibri. Debutta la city-car Bev accessibile e versatile; Renault Twingo E-Tech Electric 2026: prova su strada, prezzo e qualche rimpianto; Le 10 migliori auto piccole del 2026.

Renault Twingo, bentornata piccola peste: come va su strada la nuova BEVTra sterzo diretto, dinamica eccellente e comfort di marcia: prova su strada della Renault Twingo tra efficienza urbana e qualche sfida ergonomica ... virgilio.it

Renault Twingo E-Tech Electric alla prova: piccola si, ma convincente. E con quel look...Scopri Renault Twingo E-Tech Electric: prova e consumi della city car BEV compatta, fino a 263 km di autonomia, agile nel traffico e ricca di tecnologia ... motorbox.com

Nuova Renault Twingo, tanta tecnologia a partire da 19.500 euro - facebook.com facebook