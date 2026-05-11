Forbidden fruit spoiler 11 maggio 2026 | Yildiz contatta Nadir e accetta la sua proposta

Oggi, lunedì 11 maggio 2026, va in onda su Canale 5 un nuovo episodio di Forbidden fruit alle 14.15. In questa puntata, il personaggio di Yildiz entra in contatto con Nadir e decide di accettare la sua proposta. I telespettatori sono in attesa di scoprire come si svilupperanno gli eventi e quali conseguenze avranno le scelte dei personaggi nel corso della puntata.

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Va in onda oggi, lunedì 11 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che sono successe molte cose ai protagonisti durante gli ultimi appuntamenti. A far discutere maggiormente è stato il tradimento di Halit, l'uomo è stato scoperto da Yildiz che questa volta non ha voluto sentire ragione. Dopo averlo sorpreso con Leyla infatti ha chiesto il divorzio ed è riuscito ad ottenerlo in fretta. Dopo aver ricevuto la visita di Nadir nella sua nuova casa Yildiz deciderà di telefonargli per accettare la sua proposta di lavoro, ricoprirà infatti il ruolo di presentatrice del meteo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 11 maggio 2026: Yildiz contatta Nadir e accetta la sua proposta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Forbidden fruit, spoiler 30 marzo 2026: Yildiz fa una proposta ad Aysel, Nadir chiede a Ender…Va in onda oggi, lunedì 30 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14. Forbidden fruit, spoiler 4 maggio 2026: Yildiz respinde Nadir, Leyla si ingelosisceVa in onda oggi, lunedì 4 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14. Argomenti più discussi: Forbidden fruit, anticipazioni dal 9 al 15 maggio 2026: Yigit torna, accompagnato da Vivian; Forbidden Fruit, spoiler dall’11 al 16/05: Leyla smascherata, Ender furiosa per Vivian; [SPOILER] Forbidden Fruit: anticipazioni 10 maggio! Lila non riesce a crederci, Yigit ha un'altra?; Forbidden fruit spoiler 4 maggio 2026 | Yildiz respinde Nadir Leyla si ingelosisce. [SPOILER] Forbidden Fruit: anticipazioni 10 maggio! Lila non riesce a crederci, Yigit ha un'altra? reddit