Forbidden fruit spoiler 30 marzo 2026 | Yildiz fa una proposta ad Aysel Nadir chiede a Ender…

Oggi, lunedì 30 marzo 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. Tra gli eventi della puntata, Yildiz fa una proposta ad Aysel e Nadir rivolge una richiesta a Ender. I telespettatori attendono con interesse le vicende che si svolgono in questa puntata, che si preannuncia ricca di colpi di scena.

Va in onda oggi, lunedì 30 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che la visita di Yigit non ha fatto cambiare idea a Lila. Per cercare di risolvere le cose tra Yigit e Lila ha fatto in modo di farli incontrare da soli, ma nemmeno questo ha funzionato. Il ragazzo le ha confessato di essere stato manipolato da Sahika, la figlia di Halit però è andata via ribadendo che vuole mettere fine al loro matrimonio. Yildiz farà un colloquio ad una tata ma deciderà di non assumerla perché la donna chiederà un compenso esagerato. Lei si fida ciecamente di Aysel, infatti le proporrà di prendersi lei cura del figlio offrendole la metà dello stipendio che aveva chiesto l'altra tata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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