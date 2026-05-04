Oggi, lunedì 4 maggio 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. La puntata vede Yildiz che respinge Nadir e Leyla che si mostra gelosa. Molti spettatori sono interessati a scoprire come si svilupperanno le vicende tra i personaggi principali. La serie continua a catturare l’attenzione del pubblico con le sue trame e i colpi di scena.

Va in onda oggi, lunedì 4 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che saranno tanti i complotti messi in atto dai protagonisti durante i prossimi appuntamenti. Tra alleanze e rivalità i protagonisti riusciranno a stupire i telespettatori, i colpi di scena infatti saranno all'ordine del giorno. Nadir sin dall'inizio ha puntato gli occhi sulla moglie di Halit, proverà ancora ad avvicinarsi a lei ma Yildiz lo rifiuterà per l'ennesima volta. La situazione continuerà a peggiorare per Halit, la crisi finanziaria che sta affrontando infatti diventerà sempre più grave.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 4 maggio 2026: Yildiz respinde Nadir, Leyla si ingelosisce

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