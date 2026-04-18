Forbidden fruit spoiler 18 aprile 2026 | Sahika scopre che Yigit e Lila sono tornati insieme Ender vuole scoprire…

Oggi, sabato 18 aprile 2026, va in onda su Canale 5 alle 14.15 un nuovo episodio di Forbidden fruit. In questa puntata, Sahika scopre che Yigit e Lila sono tornati insieme, mentre Ender cerca di scoprire cosa sta succedendo tra loro. Molti spettatori attendono con interesse gli sviluppi della trama, che si concentrano sui rapporti tra i personaggi principali.

Va in onda oggi, sabato 18 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che dopo essersi confrontati Lila e Yigit hanno capito di essere ancora innamorati l'uno dell'altra e intendono dare un'altra possibilità alla loro relazione. Yigit e Lila si concederanno un romantico appuntamento ma verranno interrotti dall'arrivo di Sahika. Quest'ultima quando li vedrà insieme da soli apparirà molto sorpresa, alla coppia però prometterà di non raccontare nulla ad Halit del loro riavvicinamento. Kaya ha accettato di lavorare per Nadir come suo avvocato, loro due ed Ender continueranno ad approfondire la loro conoscenza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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