Forbidden Fruit anticipazioni 31 marzo | Kaya presenta Leyla a Yigit Lila vuole divorziare

Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, Kaya presenta Leyla a Yigit, mentre Lila manifesta l’intenzione di chiedere il divorzio. La serie turca in onda da poco tempo continuerà a seguire le vicende dei personaggi principali, con nuove interazioni e decisioni che influenzeranno le loro relazioni. La puntata sarà trasmessa il 31 marzo.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Cambia la programmazione di Canale 5: anziché al giovedì sera infatti, per questa settimana l'appuntamento in prima serata con la dizi Forbidden Fruit è anticipato al martedì. Negli episodi di martedì 31 marzo vedremo Halit e Yildiz molto preoccupati per Nadir, divenuto socio alla pari di Halit. E mentre Ender cerca di tenere Leyla lontana da Kaya, Lila si riavvicina a Yigit ma poi decide che vuole comunque divorziare. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nelle prossime puntate della soap turca. Forbidden Fruit, anticipazioni 30 marzo: Nadir diventa socio di Halit Anticipazioni puntata pomeridiana: Ender intima a Leyla di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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