Dalla Francia arriva una notizia riguardante la Roma: si parla di un possibile nuovo direttore sportivo per il club giallorosso. La squadra, reduce da una vittoria in rimonta contro il Parma, si trova ancora in una fase di riorganizzazione a livello dirigenziale. La stampa transalpina ha diffuso un’indiscrezione su un possibile innesto nel settore sportivo, senza però conferme ufficiali.

La stampa transalpina rilancia un’indiscrezione dirompente sul club giallorosso Reduce dalla vittoria in rimonta contro il Parma, la Roma è ancora un cantiere aperto per quanto riguarda la creazione della nuova dirigenza. Da quando Claudio Ranieri è stato licenziato dai Friedkin, anche il destino di Frederic Massara appare ormai segnato, con Gian Piero Gasperini che spinge per un profilo con cui instaurare quel “feeling tecnico” mai scattato con l’ex dirigente del Milan. (Foto con AI) – calciomercato.it All’interno del casting giallorosso, in cima alla lista della proprietà americana figura da tempo il nome di Giovanni Manna, ma il Napoli non ha intenzione di liberarlo senza il riconoscimento di un indennizzo (tra i 7 e i 10 milioni), visto un contratto pluriennale ancora in essere.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dalla Francia: “Manna nuovo Ds della Roma”

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